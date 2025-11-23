Language
    उत्तराखंड के कोटद्वार में खाई में गिरी कार, आरएसएस के कार्यवाहक की मौत

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    उत्तराखंड के कोटद्वार में एक कार दुर्घटना में आरएसएस के एक कार्यवाहक की दुखद मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज गति को कारण माना जा रहा है।

    दुर्घटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक संजय सिंह रावत का निधन हो गया। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कोटद्वार। विकासखंड बीरोंखाल क्षेत्र के अंतर्गत डुमेल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीरोंखाल ब्लाक के विभाग कार्यवाह संजय सिंह रावत का निधन हो गया। घटना रविवार देर शाम की है।

    कोटद्वार घमंडपुर निवासी संजय सिंह (40 वर्ष ) थलीसैंण में आरएसएस के संपर्क योजना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रिखणीखाल जा रहे थे। इसी दौरान बीरोंखाल बाजार से पहले डुमेल के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आसपास के ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर इनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी।

    संजय सिंह प्राथमिक विद्यालय डांडाटोली में शिक्षक के रूप में तैनात थे। संजय दो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका छोटे भाई भारतेन्दु रावत सेना से सेवानिवृत्त हैं। संजय सिंह की पत्नी रंजना रावत राप्रावि चमस्यूल में सहायक अध्यापिका हैं। संजय सिंह के निधन पर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ नैनी डांडा के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेगी, मंत्री अजेश रावत समेत अन्य शिक्षकों ने शोक जताया है।