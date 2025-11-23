उत्तराखंड के कोटद्वार में खाई में गिरी कार, आरएसएस के कार्यवाहक की मौत

संवाद सहयोगी, कोटद्वार। विकासखंड बीरोंखाल क्षेत्र के अंतर्गत डुमेल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीरोंखाल ब्लाक के विभाग कार्यवाह संजय सिंह रावत का निधन हो गया। घटना रविवार देर शाम की है।

कोटद्वार घमंडपुर निवासी संजय सिंह (40 वर्ष ) थलीसैंण में आरएसएस के संपर्क योजना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रिखणीखाल जा रहे थे। इसी दौरान बीरोंखाल बाजार से पहले डुमेल के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आसपास के ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर इनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी।