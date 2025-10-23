Language
    झगड़ा छुड़ाने गई पुलिस टीम, उस पर ही हो गया हमला; एसआई को मारने की कोशिश

    By Ajay Khantwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    मेरठ के देवरामपुर में दो पक्षों के झगड़े को शांत कराने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस वाहन पर पथराव किया गया और एक एसआई को मारने का प्रयास हुआ। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 14 को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने 23 ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, 14 लोग गिरफ्तार। प्रतीकात्‍मक

    मेरठ,, झगड़ा छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला, एसआइ को मारने का प्रयास

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार। पौड़ी गढ़वाल-बिजनौर की सीमा पर स्थित ग्राम देवरामपुर में दो पक्षों में हुए झगड़े को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला प्रकाश में आया है। गांव के लोगों ने न सिर्फ पुलिस वाहन पर डंडे-पत्थर बरसाए, बल्कि एक उपनिरीक्षक से मारपीट का प्रयास किया। मामले में 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है।

    घटना बुधवार रात की है। उपनिरीक्षक विनोद चपराना की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि 21 अक्टूबर की रात देवरामपुर चौराहे के समीप हो रही रामलीला के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी सूचना एक पक्ष की ओर से जनपद बिजनौर के अंतर्गत जाफराबाद पुलिस चौकी में दी गई थी। झगड़े की संभावना के मद्देनजर बीती रात कोटद्वार कोतवाली से उनके दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम देवरामपुर पहुंची, जहां उन्होंने जशोधरपुर निवासी अमन कुमार, देवरामपुर निवासी संजय, वेदप्रकाश, कविता से वार्ता शुरू की।

    इसी दौरान तल्ला मोटाढाक निवासी आशीष डबराल वहां पहुंचा, जिसे देख संजय, कविता सहित अन्य लोग भड़क गए। इधर, आशीष भी आक्रोशित हो गया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझा कर शांत करने का प्रयास किया तो वेदप्रकाश व संजय आशीष के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस वेदप्रकाश, संजय व आशीष को हिरासत में लेकर वाहन में बिठाने लगी तो मौके पर मौजूद पर मौजूद लोगों ने हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान लोगों ने पुलिस के वाहन पर पथराव करने के साथ ही लाठी डंडों से भी हमला किया।

    कहा गया कि तीनों को कोतवाली की ओर रवाना कर जब वे टीम के अन्य सदस्यों के साथ वापस लौटने लगे तो लोग उन पर हमलावर हो गए और मारने का प्रयास करने लगे। उनसे बचकर निकलने की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने उनकी ओर पत्थर फेंके। साथ ही जान से मारने की नीयत से पीछा किया।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने बताया कि मामले में 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें से जशोधरपुर निवासी अमन कुमार, देवरामपुर निवासी कविता देवी, वेदप्रकाश, संजय सिंह, रीता देवी, कविता देवी, गीता देवी पत्नी स्व.विनोद सिंह, संगीता पत्नी भूपेंद्र, संगीता पत्नी सुरेंद्र, सुषमा देवी, गीता देवी पत्नी सिद्धार्थ, सुनीता, अंजली, बबली देवी और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है।