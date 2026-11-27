जागरण संवाददाता, पौड़ी। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंज के दंदल गांव में घास लेने जंगल गई एक महिला के लापता होने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। महिला के गुलदार के हमले का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है।

वन विभाग, पुलिस प्रशासन और ग्रामीण देर शाम तक जंगल में महिला की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया।जानकारी के अनुसार, दंदल गांव निवासी रेखा (32), पत्नी दिवाकर, शुक्रवार को गांव के समीप जंगल में घास लेने गई थी।

देर शाम तक महिला के घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने महिला की तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। महिला के लापता होने की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची और जंगल में खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान घटनास्थल के आसपास महिला की घास की गठरी और दरांती मिली, जबकि महिला का कहीं पता नहीं चल पाया।