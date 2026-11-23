जागरण संवाददाता, कोटद्वार। पौड़ी जनपद के कोटद्वार क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सनेह क्षेत्र के कोटड़ीढांग में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है, वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोटडीढांग निवासी कविता कोठियाल (42 वर्ष) पत्नी कमल किशोर जंगल में घास लेने गई थी। जहां उस पर गुलदार ने हमला कर दिया। कविता की मौके पर ही मौत हो गई। इस क्षेत्र में गुलदार के हमले की यह पांचवीं घटना है।

इससे पूर्व एक बच्ची सहित तीन लोगों को गुलदार घायल कर चुका है। इधर कविता की मौत की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों में भय और आक्रोश व्याप्त हो गया। इस घटना ने एक बार फिर सनेह क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती सक्रियता और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।