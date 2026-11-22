संवाद सहयोगी, जागरण, कोटद्वार। करीब 92-वर्षीय सुरेंद्र सिंह नेगी गुमसुम अपनी चारपाई पर बैठे हैं। न कोई बात और न किसी बात का कोई जवाब। गुमसुम बैठ घर की छत को निहारते हुए शायद ईश्वर से यही सवाल कर रहे कि आखिर ईश्वर ने उन्हें किस बात की सजा दी, जो उम्र के इस पड़ाव में पोते की मौत का समाचार सुनना पड़ा।

बाहर वाले कमरे में उनकी बुजुर्ग पत्नी भी लगातार रोते हुए ईश्वर को कोस रही है। आसपास मौजूद महिलाएं उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती। लेकिन, उनका दर्द देख खुद की आंखे छलक उठती। भुज-खावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में मारे गए सौरभ के घर पर रविवार को कुछ यही स्थिति थी।

सौरभ ही नहीं, बल्कि नितिन और राजेश के आवासों में भी स्वजन उस घड़ी को कोसते नजर आ रहे थे, जिस घड़ी यह दुर्घटना हुई। दरअसल, सौरभ की पत्नी सविता के प्रसव के चलते उनके माता-पिता करीब तीन माह पूर्व ही भुज गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था।

सविता ने पुत्री को जन्म दिया और दादा-दादी की गोद में पुत्री सिविका भी तीन माह की हो गई। लेकिन, काल के क्रूर पंजों को शायद यह खुशी बर्दाश्त न हुई। जिस सानू के जन्म दिवस पर घूमने का कार्यक्रम बना, शायद उस चार वर्ष की बेटी को इस बात का तनिक भी अहसास न हो कि उसने क्या खो दिया है?