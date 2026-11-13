नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के आरोप में पति गिरफ्तार, कोटद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गुरुवार को कोटद्वार कोतवाली में एक महिला की तरफ से अपने पति के खिलाफ नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है।

पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर दिया है।

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