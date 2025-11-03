Language
    जिला कमांडेंट होमगार्ड पौड़ी को जल्द मिलेगी ये बड़ी सौगात, 2.50 करोड़ की लागत से शुरू काम

    By Manohar Bisht Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    जिला कमांडेंट होमगार्ड पौड़ी के लिए खुशखबरी है। उन्हें 2.50 करोड़ रुपये की लागत से नई सुविधा मिलेगी, जिसका काम शुरू हो गया है। इस विकास कार्य से होमगार्ड विभाग में खुशी की लहर है। कार्यालय और अन्य सुविधाओं में विस्तार होगा।

    जागरण संवाददाता, पौड़ी। जिला कमांडेंट होमगार्ड पौड़ी को छह माह में अपने कार्यालय भवन की सौगात मिल जाएगी। विकास खंड पौड़ी कार्यालय मार्ग पर संभागीय परिवहन कार्यालय के समीप जिला कमांडेंट होमगार्ड के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। जिसे छह माह के भीतर बनकर तैयार होना है। उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम पौड़ी कार्यदायी संस्था है। तीन दशक से विभाग को कार्यालय का इंतजार था।

    चारधाम यात्रा, निर्वाचन, यातायात हो या सुरक्षा व्यवस्था हर कहीं होमगार्ड की हमेशा से ही अहम भूमिका रही है। लेकिन होमगार्ड महकमे को लंबे समय से कार्यालय नहीं मिल पाया था। जिससे विभाग को कई परेशानियों से जूझना पड़ता था। लेकिन अब जल्द ही होमगार्ड को जिला कमांडेंट कार्यालय की सौगात मिल जाएगी। जिला प्रशासन पौड़ी ने होमगार्ड को उक्त कार्यालय निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित किए जाने और शासन से भवन निर्माण की डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण कार्य शुरु हो गया है। जनपद पौड़ी में वर्ष 1984 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी।

    कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय का इंतजार

    स्थापना के बाद से ही महकमे को जिला कमांडेंट होमगार्ड के कार्यालय का इंतजार था। लंबे समय तक यह महकमा ग्राम्य विकास विभाग के पौड़ी ब्लॉक स्थित भवन में संचालित हुआ। वर्तमान में जिला पंचायत पौड़ी के पुराने कार्यालय भवन में संचालित हो रहा है। जिला कमांडेंट होमगार्ड पौड़ी गौतम कुमार ने बताया कि जिला कमांडेंट कार्यालय भवन के लिए 5.6 नाली भूमि ब्लाक कार्यालय पौड़ी मोटर मार्ग पर संभागीय परिवहन कार्यालय के समीप मिल चुकी है।

    शासन से स्वीकृति मिलने के बाद यहां दो मंजिला कार्यालय भवन का निर्माण शुरु हो गया है। बताया कि भवन में जिला कमांडेंट कार्यालय, असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट कक्ष, प्रशासनिक अधिकारी कक्ष, रिकॉर्ड रुम, मीटिंग हॉल, चैंजिंग रुम, स्टोर सहित अन्य कक्षों का निर्माण होना है। बताया कि भवन निर्माण 2.50 करोड़ की लागत आएगी। जिला कमांडेंट होमगार्ड गौतम कुमार ने बताया कि निर्माणदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम पौड़ी है। जिसका लक्ष्य छह माह के भीतर भवन का पूर्ण किया जाना निर्धारित है।