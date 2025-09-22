Language
    Pauri News: मवाकोट में हुई चोरी का पर्दाफाश, हरिद्वार के तीन बदमाश गिरफ्तार

    By Ajay khantwal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    कोटद्वार पुलिस ने मवाकोट में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ज्वालापुर-दिल्ली हाईवे से बाइक चुराकर कोटद्वार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने चोरी की योजना बनाकर एक बंद घर को निशाना बनाया था। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य संसाधनों की मदद से आरोपियों को पकड़ा।

    मवाकोट क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार तीन बदमाश। पुलिस

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोतवाली पुलिस ने बीती 16 सितंबर की रात कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत मवाकोट क्षेत्र में हुई चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में हरिद्वार जिला निवासी तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर किया है।

    बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए ज्वालापुर-दिल्ली हाईवे से पहले एक बाइक चुराई और फिर इसी बाइक से कोटद्वार पहुंच चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपितों से चोरी गए जेवरात भी बरामद किए हैं।

    मवाकोट निवासी महावीर सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को उनके भाई पूरण सिंह अरूणाचल प्रदेश चले गए थे। इस दौरान उनके आवास में ताले लगे हुए थे। 17 सितंबर को एक रिश्तेदार उनके घर की ओर गई, जहां उन्हें घर के ताले टूटे मिले।

    घर के भीतर आलमारी में रखा तमाम सामान यहां-वहां बिखरा हुआ था। बताया कि उन्होंने घटना की सूचना अपने भाई को दी तो भाई ने बताया कि घर में जेवरात भी रखे थे। अरुणाचल प्रदेश से वापस लौटी पूरण सिंह की पत्नी ने पुलिस को चोरी गए जेवरात का पूरा ब्योरा दिया।

    कोतवाली प्रभारी रमेश तनवार ने बताया कि मामले के पर्दाफाश को अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी सहित अन्य संसाधनों की मदद से तमाम सुराग एकत्र किए और जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित बाल्मिकी बस्ती में छापेमारी की।

    छापे के दौरान पुलिस ने बाल्मिकी बस्ती निवासी मोहित और प्रवीण के साथ ही कनखल-सीतापुर निवासी अनुज को गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि 14 सितंबर को उन्होंने ज्वालापुर-दिल्ली हाईवे से एक बाइक चोरी की, जिसे लेकर 15 सितंबर को वे कोटद्वार आ गए।

    कोटद्वार में चोरी के इरादे से घुमते हुए रात में वे मवाकोट पहुंचे, जहां उन्हें एक घर पर ताले लटके नजर आए। उन्होंने इस घर में घुसकर आलमारी का ताला तोड़ा व आलमारी में रखे तमाम जेवरात चोरी कर दिए। बताया कि चोरे हुए जेवरात को उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र में ही झाड़ियों में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी गए तमाम जेवरात बरामद कर दिए।