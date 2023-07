Lansdowne के बाद अब बदलेंगे यहां के पार्कों और सड़कों के भी नाम, बदल जाएगी इनकी पहचान

Lansdowne लैंसडौन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ब्रिटिश शासन के दौर में रखे गए पार्कों व सड़कों के नाम बदलने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि कैंट बोर्ड की बैठक में लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि प्रस्ताव में यह भी बताया है कि स्थानीय जनता लैंसडौन नगर का नाम बदलने के पक्ष में नहीं है।

Lansdowne: ब्रिटिश शासन के दौर में रखे पार्कों व सड़कों के नाम बदलने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

संवाद सहयोगी, लैंसडौन: Lansdowne New Name: लैंसडौन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ब्रिटिश शासन के दौर में रखे गए पार्कों व सड़कों के नाम बदलने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सेना की ओर से लैंसडौन क्षेत्र में रखे गए इन पार्क व सड़कों के नामों को बदलने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर सेना ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर, छावनी परिषद लैंसडौन की कार्यालय अधीक्षक विनिता जखमोला ने भी क्षेत्र के पार्क व सड़कों के नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। कहा कि कैंट बोर्ड की बैठक में लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव भेजा है। लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के दौर में लैंसडौन क्षेत्र में रखे पार्कों समेत अन्य हाल, गार्डन व सड़कों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी को निकट भविष्य में वीर सैनिकों के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले कैंट बोर्ड ने 20 जून को आयोजित कैंट परिषद की बोर्ड बैठक में लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। हालांकि प्रस्ताव में यह भी बताया है कि स्थानीय जनता लैंसडौन नगर का नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। इस बीच अब कैंट बोर्ड की ओर से लैंसडौन क्षेत्र की सड़कों व पार्कों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंट बोर्ड ने इसके लिए भविष्य में इनके नाम क्या रखे जाएंगे इसकी सूची भी तैयार कर ली है। इसके अंतर्गत लैंसडौन शहर में स्थित गढ़वाल राइफल्स की ईवट लाइन के साथ स्टेट बैंक के निकट स्थित मैनवरिंग गार्डन व चिटवुड लाइन का नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इनको भविष्य में वीर सैनिकों के नाम से ही जाना जाएगा। पुराना नाम - नया नाम

हैंडर्सन ग्राउंड, शहीद अजय ग्रांउड

ईवटलाइन, शहीद जमन सिंह

मैनवरिंग गार्डन, संजय साही

चिटवुड लाइन, कमान लाइन

कैनी हाल, गेंपेंद्र हाल

किचिनियर लाइन, बीर सिंह लाइन

