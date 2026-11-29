जागरण संवाददाता, कोटद्वार। शनिवार को रिखणीखाल ब्लॉक के ग्राम कलवाड़ी के समीप हुए हादसे का शिकार बनी सभी महिलाओं का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में होगा। सुबह ही प्रशासन ने ग्रामीणों के अनुरोध पर शवों को हरिद्वार ले जाने ले लिये वाहनों की व्यवस्था की।

शनिवार को कोटद्वार के कलवाड़ी गांव के पास एक इको वाहन खाई में गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए थे।

रात को सभी शवों को रिखणीखाल स्वास्थ्य केंद्र में ही रखा था। रात में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और एसएसपी देवेंद्र पींचा भी मौके पर पहुंच गए थे। इस समय गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

अपनों के ग़म में रो रहे लोगों को चुप करवाने वाला भी कोई नहीं है। उधर, चालक अनिल देवराड का शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कोटद्वार में ही होगा।

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