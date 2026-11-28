डिजिटल डेस्क, कोटद्वार। थाना रिखणीखाल के कलवाड़ी गांव के पास वाहन खाई में गिरने से मरने वालों की संख्या आठ पहुंच गई है। वहीं, चार लोग घायल हैं। पुलिस की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार थाना रिखणीखाल से लगभग 25 किलोमीटर आगे कलवाड़ी गांव के समीप एक इको वाहन (संख्या-UK 15 TA 2152) अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। वाहन रिखणीखाल से भंगलवाड़ की तरफ जा रहा था जिसमें कुल 12 व्यक्ति सवार थे।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना रिखणीखाल पुलिस एवं SDRF की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं तथा त्वरित कार्रवाई कर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 04 घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

वहीं, कुल 08 व्यक्तियों की इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की पुष्टी हुई है सभी मृतकों के शवों को खाई से निकाल दिया गया है। घायल सभी व्यक्तियों को भी एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रिखणीखाल पहुंचाया गया है।