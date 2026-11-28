उत्तराखंड के कोटद्वार में भीषण सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 7 लोगों की मौत
उत्तराखंड के कोटद्वार में एक भीषण सड़क हादसे में एक कार खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए, राहत कार्य जारी है।
HighLights
कोटद्वार में भीषण सड़क हादसे में कार खाई में गिरी
दुर्घटना में कई लोगों की दुखद मौत, कई अन्य घायल
मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी
जागरण संवाददाता, कोटद्वार। उत्तराखंड के कोटद्वार में भीषण हादसा हुआ है। यहां एक कार खाई में गिर गई। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है और पांच लोग घायल हैं। राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है।
बताया गया कि उक्त वाहन रिखड़ीखाल से भंगलवाड़ गांव जा रहा था। गांव पहुंचने से पहले ही वाहन खाई में गिर गई। गाड़ी के मालिक अनिल देवराड़ा है। वही वाहन चला रहे थे। हादसे में फिलहाल सात लोगों की मौत हो गई है। वाहन में कुल 12 लोग सवार थे।
हादसे में कार चालक की भी मौत हो गई है। अभी घायलों को निकालने का काम चल रहा है। कार में सवार सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं और दीदी-भुलि योजना के फॉर्म भरने रिखणीखाल गई हुई थीं। वहां से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ।
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