कोटद्वार में ग्रस्टनगंज निवासी आमीन के 7 वर्षीय पुत्र उजेर की खोह नदी में डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। रविवार को उजेर अपनी मां के साथ नदी पर गया था जहाँ कपड़े धोते समय वह नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा था। अचानक पत्थर लुढ़कने से उजेर नदी में गिर गया और पत्थर उसके ऊपर आ गया। आसपास के लोगों ने उसे निकाला और अस्पताल ले गए।

