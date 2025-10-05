Language
    Kotdwar News: नदी किनारे कपड़े धो रही थी मां, पत्‍थर पर बैठा था बच्‍चा; डूबने से मौत

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:08 PM (IST)

    कोटद्वार में ग्रस्टनगंज निवासी आमीन के 7 वर्षीय पुत्र उजेर की खोह नदी में डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। रविवार को उजेर अपनी मां के साथ नदी पर गया था जहाँ कपड़े धोते समय वह नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा था। अचानक पत्थर लुढ़कने से उजेर नदी में गिर गया और पत्थर उसके ऊपर आ गया। आसपास के लोगों ने उसे निकाला और अस्पताल ले गए।

    नदी में डूबने से सात साल के बच्‍चे की मौत। प्रतीकात्‍मक

    जासं, कोटद्वार । कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत ग्रस्टनगंज निवासी आमीन के 7 वर्षीय पुत्र उजेर की खोह नदी में डूबने से मौत हो गई। रविवार को उजेर की मां खोह नदी में कपड़े धोने गई हुई थी। उजेर नदी किनारे पत्थर में बैठा हुआ था।

    तभी अचानक पत्थर लुढ़क गया, जिसे उजैर नदी में जा गिरा व पत्थर उसके ऊपर आ गया। आसपास के लोगों की मदद से उसकी मां ने उसे पत्थर के नीचे से निकाला व बेस चिकित्सालय लेकर आई। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

