गढ़वाल विवि में आइआइजी सम्मेलन, देशभर से भू-विज्ञानी, रिसर्चर और विशेषज्ञ ले रहे भाग

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय 46वां आइआइजी सम्मेलन एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू होगी। गतिशील पृथ्वी, नाजुक पर्यावरण और जलवायु प्रतिरोधी समाजों का मार्ग विषय पर यह आयोजन विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से हो रहा है। इसमें देशभर से भू-विज्ञानी, शोधार्थी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।