गढ़वाल विवि में आइआइजी सम्मेलन, देशभर से भू-विज्ञानी, रिसर्चर और विशेषज्ञ ले रहे भाग
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय 46वां आइआइजी सम्मेलन शुरू होगा। भूगोल विभाग द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय 'गतिशील पृथ्वी, नाजुक पर्यावरण' है। देशभर से भू-विज्ञानी, शोधार्थी और विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। नवीनतम अपडेट के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय 46वां आइआइजी सम्मेलन एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू होगी। गतिशील पृथ्वी, नाजुक पर्यावरण और जलवायु प्रतिरोधी समाजों का मार्ग विषय पर यह आयोजन विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से हो रहा है। इसमें देशभर से भू-विज्ञानी, शोधार्थी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
