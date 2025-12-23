गढ़वाल विश्वविद्यालय में डीएसडब्ल्यू भवन की छत पर चढ़े आधा दर्जन से अधिक छात्र, कुलपति का फूंका पुतला

सोमवार को छात्रसंघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट, महासचिव अनुरोध पुरोहित छात्र नेता देवांश नौटियाल डीएसडब्ल्यू भवन की छत पर चढ़े थे। 24 घंटे बाद आज जय हो संगठन से जुड़े छात्र भी छत पर पहुंचे। 7 से 8 छात्रों के छत पर चढ़े होने की सूचना है।

जागरण संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET व्यवस्था खत्म करने व विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है।

आक्रोशित छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका है। छत से धुंआ उठता देख विवि कर्मी घबराए गए। इधर एबीवीपी से जुड़े अन्य छात्रों ने भवन के भूतल पर डेरा डाला है।

भवन के प्रवेश गेटों पर ताला जड़ दिया है। बता दें कि इस चार मंजिला भवन पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय, छात्रावास अधीक्षक कार्यालय, नियंता कार्यालय समेत एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स व अन्य कार्यालय हैं।

अधिकारी कर्मी भवन के बाहर खड़े हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन व प्रदर्शन जारी रहेगा। देरी होने पर आंदोलन को उग्र किया जाएगा।

गौरतलब हो कि हाल में कुलसचिव द्वारा यूजी के साथ पीजी पाठ्यक्रमों में भी CUET की अनिवार्यता संबंधी आदेश के बाद यह गतिरोध उत्पन्न हुआ है।

