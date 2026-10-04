गढ़वाल विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली से तीसरा आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी अंकतालिका और डिग्री बनाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने तीसरे आरोपित 33 वर्षीय मनजीत सिंह को दक्षिणी दिल्ली के बसंत विहार से गिरफ्तार किया। आरोपित पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की बीबीए की फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार कर उसके आधार पर एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करने का आरोप है।

गौरतलब हो कि पूर्व में गढ़वाल विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री, मार्कशीट प्रकरण को लेकर विवि के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक जय सिंह चौहान ने कोतवाली श्रीनगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कासिफ कलीम और अन्य व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय के नाम, अंकतालिकाओं, उपाधि प्रारूपों, मोहरों और संबंधित अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों को वास्तविक और प्रमाणिक अभिलेख बताकर विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया गया।