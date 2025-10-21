रेस्टोरेंट की छत पर गिरता जलता हुआ पटाखा, खाक हो गया 20 लाख का सामान

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। बीती रात दीपावली की आतिशबाजी के दौरान कोटद्वार-निंबूचौड़ मोटर मार्ग पर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, रेस्टोरेंट में रखा तमाम सामान राख हो गया। अग्निकांड में बीस लाख रूपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

बीती रात करीब सवा दस बजे कोटद्वार-निंबूचौड़ मोटर मार्ग पर तड़ियाल चौक से आगे बावर्ची रेस्टोरेंट में आग लग गई। दरअसल, रेस्टोरेंट के मुख्य भवन की छत फूस की थी। बताया जा रहा है कि रात में फूस की छत पर पटाखा आकर गिरा और घास ने आग पकड़ ली। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता, आग तेज से पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई और सारा सामान खाक कर दिया।

आग इस कदर भीषण थी कि रेस्टोरेंट का लोहे से बना पूरा ढांचा मुड़ गया। रेस्टोरेंट स्वामी महेश कोटनाला ने बताया कि दीपावली के चलते रेस्टारेंट बंद था। लेकिन, पूर्व में लिए गए एक आर्डर को बनाने वे स्वयं रेस्टोरेंट में गए हुए थे। रात्रि करीब दस बजे वे आर्डर तैयार कर रेस्टोरेंट से निकल गए। करीब पंद्रह मिनट बाद उन्हें सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में आग लगी गई है। जब तक वे मौके पर पहुंचे, सारा सामान राख हो चुका था।

बताया कि रेस्टोरेंट के रसोई वाले हिस्से में एक कर्मी मौजूद था। लेकिन, उसे भी आग की भनक नहीं लगी। बाद में आसपास मौजूद लोगों ने उसे आग की सूचना दी और सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। लेकिन, तब तक सारा सामान जल कर राख हो चुका था। इधर, नगर निगम की ओर से पिछले दिनों निगम कार्यालय के आसपास मौजूद मालवीय उद्यान में पेड़ों की लापिंग करने के बाद पेड़ों की टहनियां व पत्तियां उद्यान के किनारे रख दी गई थी।