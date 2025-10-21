Language
    रेस्टोरेंट की छत पर गिरता जलता हुआ पटाखा, खाक हो गया 20 लाख का सामान

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी में एक रेस्टोरेंट की छत पर जलता पटाखा गिरने से आग लग गई। इस हादसे में रेस्टोरेंट का लगभग 20 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कोटद्वार में कोटद्वार-निंबूचौड़ मोटर मार्ग पर स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट में लगी आग।जागरण

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार। बीती रात दीपावली की आतिशबाजी के दौरान कोटद्वार-निंबूचौड़ मोटर मार्ग पर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, रेस्टोरेंट में रखा तमाम सामान राख हो गया। अग्निकांड में बीस लाख रूपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

    बीती रात करीब सवा दस बजे कोटद्वार-निंबूचौड़ मोटर मार्ग पर तड़ियाल चौक से आगे बावर्ची रेस्टोरेंट में आग लग गई। दरअसल, रेस्टोरेंट के मुख्य भवन की छत फूस की थी। बताया जा रहा है कि रात में फूस की छत पर पटाखा आकर गिरा और घास ने आग पकड़ ली। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता, आग तेज से पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई और सारा सामान खाक कर दिया।

    आग इस कदर भीषण थी कि रेस्टोरेंट का लोहे से बना पूरा ढांचा मुड़ गया। रेस्टोरेंट स्वामी महेश कोटनाला ने बताया कि दीपावली के चलते रेस्टारेंट बंद था। लेकिन, पूर्व में लिए गए एक आर्डर को बनाने वे स्वयं रेस्टोरेंट में गए हुए थे। रात्रि करीब दस बजे वे आर्डर तैयार कर रेस्टोरेंट से निकल गए। करीब पंद्रह मिनट बाद उन्हें सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में आग लगी गई है। जब तक वे मौके पर पहुंचे, सारा सामान राख हो चुका था।

    बताया कि रेस्टोरेंट के रसोई वाले हिस्से में एक कर्मी मौजूद था। लेकिन, उसे भी आग की भनक नहीं लगी। बाद में आसपास मौजूद लोगों ने उसे आग की सूचना दी और सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। लेकिन, तब तक सारा सामान जल कर राख हो चुका था। इधर, नगर निगम की ओर से पिछले दिनों निगम कार्यालय के आसपास मौजूद मालवीय उद्यान में पेड़ों की लापिंग करने के बाद पेड़ों की टहनियां व पत्तियां उद्यान के किनारे रख दी गई थी।

    बीती रात इन टहनियों व पत्तियों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। बीस लोग झुलसे दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के दौरान अलग-अलग स्थानों पर पटाखे जलाते हुए बीस लोग मामूली रूप से झुलस गए। इन लोगों को बेस चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

     