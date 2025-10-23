Language
    पत्‍नी से हुई लड़ाई तो दूधमुंहे बच्‍चे को गोद से खींच खाई में फेंका, फ‍िर खुद भी कूदा

    By Ajay Khantwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    उत्तराखंड के द्वारीखाल में एक नेपाली श्रमिक ने नशे में पत्नी से झगड़े के बाद अपने दुधमुंहे बच्चे को खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। श्रमिक पहले सड़क निर्माण के लिए आया था और बाद में वहीं मजदूरी करने लगा था। घटना के बाद बच्चे और श्रमिक दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दुधमुंहे बच्चे को पत्नी की गोद से छीन खाई में फेंक दिया। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, लैंसडौन। प्रखंड द्वारीखाल के अंतर्गत ग्राम डबोली में शराब के नशे में धुत एक नेपाली श्रमिक ने पत्नी से हुए झगड़े के दौरान अपने दुधमुंहे बच्चे को पत्नी की गोद से छीन खाई में फेंक दिया। बाद में स्वयं भी क्षुब्ध होकर खाई में कूद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना मंगलवार दोपहर की है।

    प्रखंड द्वारीखाल के अंतर्गत ग्राम डबोली में किराए के कमरे में रह रहा ललित (30 वर्ष) पुत्र जसी निवासी चामुंडा विंद्रा सैनी, वार्ड नंबर आठ, जिला टैलेख, करमाली प्रदेश, नेपाल कुछ वर्ष पूर्व देवीखेत-डबोली मोटर मार्ग निर्माण के लिए आई गैंग के साथ इस क्षेत्र में आया था। सड़क निर्माण के बाद गैंग तो लौट गई। लेकिन, ललित क्षेत्र में ही मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने लगा।

    बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ललित शराब के नशे में अपने घर आया और पत्नी कमला देवी से लड़ने लगा। लड़ाई इस कदर बढ़ी कि कमला अपने तीन माह के दुधमुंहे पुत्र को लेकर घर से बाहर निकल आई व गांव से बाहर की ओर जा रहे पैदल रास्ते पर जाने लगी। इसी दौरान ललित भी पीछे से आया और गुस्से में कमला की गोद से बच्चे की छीन रास्ते से नीचे खाई की ओर फेंक दिया। बच्चे के खाई में गिरने के बाद ललित व कमला खाई में बच्चा ढूंढने गए। लेकिन, बच्चे का कहीं पता नहीं चला। जिससे क्षुब्ध होकर ललित ने भी खाई में छलांग लगा दी।

    कमला देवी ने गांव में आकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने खाई में दोनों की तलाश की। काफी तलाश के बाद बच्चा मृत मिला। जबकि ललित गंभीर रूप से घायल हालत में पाया गया। ग्रामीण उसे लेकर चैलूसैण के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, सूचना के बाद लैंसडौन कोतवाली से बुधवार को पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भिजवा दिया। बताया जाता है कि ललित का एक सात वर्ष का पुत्र भी है।