संवाद सहयोगी, जागरण, लैंसडौन। प्रखंड द्वारीखाल के अंतर्गत ग्राम डबोली में शराब के नशे में धुत एक नेपाली श्रमिक ने पत्नी से हुए झगड़े के दौरान अपने दुधमुंहे बच्चे को पत्नी की गोद से छीन खाई में फेंक दिया। बाद में स्वयं भी क्षुब्ध होकर खाई में कूद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना मंगलवार दोपहर की है।

प्रखंड द्वारीखाल के अंतर्गत ग्राम डबोली में किराए के कमरे में रह रहा ललित (30 वर्ष) पुत्र जसी निवासी चामुंडा विंद्रा सैनी, वार्ड नंबर आठ, जिला टैलेख, करमाली प्रदेश, नेपाल कुछ वर्ष पूर्व देवीखेत-डबोली मोटर मार्ग निर्माण के लिए आई गैंग के साथ इस क्षेत्र में आया था। सड़क निर्माण के बाद गैंग तो लौट गई। लेकिन, ललित क्षेत्र में ही मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने लगा।

बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ललित शराब के नशे में अपने घर आया और पत्नी कमला देवी से लड़ने लगा। लड़ाई इस कदर बढ़ी कि कमला अपने तीन माह के दुधमुंहे पुत्र को लेकर घर से बाहर निकल आई व गांव से बाहर की ओर जा रहे पैदल रास्ते पर जाने लगी। इसी दौरान ललित भी पीछे से आया और गुस्से में कमला की गोद से बच्चे की छीन रास्ते से नीचे खाई की ओर फेंक दिया। बच्चे के खाई में गिरने के बाद ललित व कमला खाई में बच्चा ढूंढने गए। लेकिन, बच्चे का कहीं पता नहीं चला। जिससे क्षुब्ध होकर ललित ने भी खाई में छलांग लगा दी।