    नशे में धुत पिता ने दुधमुंहे बच्चे को खाई में फेंककर मार डाला, की आत्महत्या

    By Ajay Khantwal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:50 AM (IST)

    पौड़ी जिले के द्वारीखाल में एक नेपाली मूल के मजदूर ने शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा कर उसकी गोद से तीन महीने के बच्चे को खाई में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बाद में, उसने खुद भी खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, लैंसडौन (पौड़ी)। नेपाल मूल के एक श्रमिक ने शराब के नशे में धुत होकर पत्नी से झगड़ा किया फिर उसकी गोद से तीन महीने के दुधमुंहे बच्चे को छीनकर खाई में फेंककर मार डाला। इसके बाद खुद भी खाई में कूदकर जान दे दी।

    मूल रूप से चामुंडा विंद्रा सैनी, वार्ड आठ, जिला टैलेख, करमाली प्रदेश (नेपाल) का मूल निवासी ललित (30 वर्ष) पौड़ी जिले द्वारीखाल ब्लाक डबोली गांव में परिवार के साथ किराये के कमरे में रह रहा था। वह कुछ वर्ष पूर्व देवीखेत-डबोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए श्रमिकों के साथ इस क्षेत्र में आया था।

    सड़क निर्माण के बाद उसके साथी तो लौट गए, लेकिन वह क्षेत्र में ही मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने लगा। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ललित शराब के नशे में अपने कमरे में आया और पत्नी कमला देवी से लड़ने लगा।

    विवाद ने उग्र रूप लिया तो कमला अपने तीन माह के दुधमुंहे बेटे को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। इसके बाद वह गांव की ओर जाने लगी। इसी दौरान ललित ने पीछा कर कमला की गोद से बच्चे को छीनकर खाई में फेंक दिया। इसके बाद दोनों उसे ढूंढने गए।

    बच्चे का पता न चलने से क्षुब्ध होकर ललित ने भी खाई में छलांग लगा दी। इससे कमला डर गई। उसने ग्रामीणों की मदद से दोनों की तलाश की गई तो बच्चा खाई में मृत पड़ा मिला। ललित भी घायल अवस्था में पड़ा था। उसे तुरंत चैलूसैंण के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    लैंसडौन कोतवाली से बुधवार को पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भिजवा दिया। बताया जाता है कि ललित का सात वर्ष का बेटा भी है।