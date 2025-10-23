नशे में धुत पिता ने दुधमुंहे बच्चे को खाई में फेंककर मार डाला, की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लैंसडौन (पौड़ी)। नेपाल मूल के एक श्रमिक ने शराब के नशे में धुत होकर पत्नी से झगड़ा किया फिर उसकी गोद से तीन महीने के दुधमुंहे बच्चे को छीनकर खाई में फेंककर मार डाला। इसके बाद खुद भी खाई में कूदकर जान दे दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूल रूप से चामुंडा विंद्रा सैनी, वार्ड आठ, जिला टैलेख, करमाली प्रदेश (नेपाल) का मूल निवासी ललित (30 वर्ष) पौड़ी जिले द्वारीखाल ब्लाक डबोली गांव में परिवार के साथ किराये के कमरे में रह रहा था। वह कुछ वर्ष पूर्व देवीखेत-डबोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए श्रमिकों के साथ इस क्षेत्र में आया था।

सड़क निर्माण के बाद उसके साथी तो लौट गए, लेकिन वह क्षेत्र में ही मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने लगा। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ललित शराब के नशे में अपने कमरे में आया और पत्नी कमला देवी से लड़ने लगा।

विवाद ने उग्र रूप लिया तो कमला अपने तीन माह के दुधमुंहे बेटे को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। इसके बाद वह गांव की ओर जाने लगी। इसी दौरान ललित ने पीछा कर कमला की गोद से बच्चे को छीनकर खाई में फेंक दिया। इसके बाद दोनों उसे ढूंढने गए।

बच्चे का पता न चलने से क्षुब्ध होकर ललित ने भी खाई में छलांग लगा दी। इससे कमला डर गई। उसने ग्रामीणों की मदद से दोनों की तलाश की गई तो बच्चा खाई में मृत पड़ा मिला। ललित भी घायल अवस्था में पड़ा था। उसे तुरंत चैलूसैंण के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।