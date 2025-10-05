शराब के नशे में चालक ने 96 किमी दौड़ाई बस, बाल-बाल बचे ब्रिगेडियर; पांच घंटे खतरे में रहे 22 लोग

उत्‍तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल में एक रोडवेज बस चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गढ़वाल राइफल्स के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस ने बस को सीज कर दिया और यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन। बीरोंखाल से कोटद्वार की ओर जा रही रोडवेज के बस चालक ने शराब के नशे में वाहन दौड़ा दिया। कमांडेंट ब्रिगेडियर विनाेद सिंह नेगी की ओर से बस को रुकवाकर शराबी चालक को मौके पर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने चालक का मेडिकल करवाने के साथ बस को सीज करने की कार्यवाही की। साथ ही बस में सवार यात्रियों को अन्य वाहन से कोटद्वार रवाना किया।

शनिवार की शाम बीरोखाल से रोडवेज की बस कोटद्वार के लिए लौट रही थी। बस में इस दौरान 22 यात्री सवार थे। बस डेरियाखाल तिराहे से आगे बढ़ी। इस दौरान कोटद्वार से लैसडौन की ओर जा रहे ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी का वाहन बस के सामने आ गया। लेकिन, बस चालक ने ब्रिगेडियर के वाहन को पर्याप्त साइड नहीं दिया, जिस कारण उनके वाहन का पहिया अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली पर उतर गया।