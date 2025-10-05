Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब के नशे में चालक ने 96 किमी दौड़ाई बस, बाल-बाल बचे ब्रिगेडियर; पांच घंटे खतरे में रहे 22 लोग

    By Anuj khandelwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    उत्‍तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल में एक रोडवेज बस चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गढ़वाल राइफल्स के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस ने बस को सीज कर दिया और यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बस में सवार यात्रियों को अन्य वाहन से कोटद्वार रवाना किया। आर्काइव

    संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन। बीरोंखाल से कोटद्वार की ओर जा रही रोडवेज के बस चालक ने शराब के नशे में वाहन दौड़ा दिया। कमांडेंट ब्रिगेडियर विनाेद सिंह नेगी की ओर से बस को रुकवाकर शराबी चालक को मौके पर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने चालक का मेडिकल करवाने के साथ बस को सीज करने की कार्यवाही की। साथ ही बस में सवार यात्रियों को अन्य वाहन से कोटद्वार रवाना किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार की शाम बीरोखाल से रोडवेज की बस कोटद्वार के लिए लौट रही थी। बस में इस दौरान 22 यात्री सवार थे। बस डेरियाखाल तिराहे से आगे बढ़ी। इस दौरान कोटद्वार से लैसडौन की ओर जा रहे ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी का वाहन बस के सामने आ गया। लेकिन, बस चालक ने ब्रिगेडियर के वाहन को पर्याप्त साइड नहीं दिया, जिस कारण उनके वाहन का पहिया अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली पर उतर गया।

    ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी की ओेर से तत्काल बस को रुकवाया गया व चालक को बस से नीचे उतवाया गया। उन्होंने पाया कि बस चालक जनपद चमोली के अंतर्गत गैरसैण निवासी प्रेम सिंह पुत्र उम्मेेद सिंह शराब के नशे में पाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बस चालक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बस में सवार सभी यात्रियों को दूसरे वाहन से कोटद्वार भिजवाया गया। पुलिस ने बस चालक का कैंट चिकित्सालय में मेडिकल करवाया। साथ ही बस को सीज कर दिया।