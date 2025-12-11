Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के कैंट हॉस्पिटल लैंसडौन को रक्षामंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, 16 दिसंबर को दिल्ली में होगा सम्‍मान

    By Anuj Khandelwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तराखंड के कैंट हॉस्पिटल लैंसडौन को रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 16 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    16 दिसंबर को दिल्ली में रक्षामंत्री करेंगे प्रदान

    अनुज खंडेलवाल, लैंसडौन। पर्यटन नगरी लैंसडौन के छावनी परिषद चिकित्सालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। इंप्रूवमेंट आफ कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल की बी श्रेणी में चिकित्सालय का चयन ‘रक्षामंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2025’ के लिए हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 दिसंबर को छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, सीईओ साकिब आलम, रेजिडेंट चिकित्साधिकारी डा.मनीषा अग्रवाल, बोर्ड के नामित सदस्य अजेंद्र रावत व कार्यालय अधीक्षक विनीता जखमोला संयुक्त रूप से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के हाथों दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड में नौ छावनी परिषद हैं, जबकि देश में इनकी संख्या 62 है।

    ए श्रेणी में यह पुरस्कार पुणे (महाराष्ट्र) की खड़की छावनी परिषद को दिया जाएगा। रक्षा संपदा के उप महानिदेशक कपिल गोयल के अनुसार रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष देशभर की छावनी परिषदों के बीच कार्य संस्कृति, कार्यक्षमता व दायित्वों के बखूबी निर्वहन के साथ जनसुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके लिए जनसंख्या के आधार पर छावनी परिषदों की ए, बी व सी श्रेणी तय की गई हैं। वर्ष 2016 में भी लैंसडौन छावनी ने ‘स्वच्छ छावनी-स्वस्थ छावनी’ की श्रेणी में जगह बनाई थी। इस बार उत्तराखंड में लैंसडौन को छोड़ अन्य कोई भी छावनी परिषद पुरस्कार के लिए जगह नहीं बना पाई।

    आबादी है चयन का मानक

    पुरस्कार के लिए 50 हजार से अधिक आबादी वाली छावनियों को ए श्रेणी, 20 से 50 हजार की संतुलित नागरिक व सैन्य आबादी वाली छावनियों बी श्रेणी और 20 हजार से कम की आबादी वाली छावनियों को सी श्रेणी में शामिल किया गया है। हालांकि, लैंसडौन छावनी क्षेत्र सी क्षेणी में आता है, लेकिन रक्षामंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए उसे बी क्षेणी में रखा गया।

    इस पुरस्कार से छावनी चिकित्सालय के कार्मिकों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, भविष्य में वे और बेहतर करने के लिए भी प्रेरित होंगे। हम सभी को लैंसडौन चिकित्सालय को अग्रणी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। - ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, अध्यक्ष, छावनी परिषद, लैंसडौन