जागरण संवाददाता, यमकेश्वर (पौढ़ी)। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माता सावित्री देवी के निधन की जानकारी पर शुक्रवार शाम अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे।

दिवंगत माता के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गईं। मां के सामने खड़े होकर योगी कुछ देर तक मौन रहे। इस भावुक पल को देखकर ग्रामीणों की आंखें भी भर आईं।

घर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने स्वजन से पूछा कि माता की तबीयत कब से अधिक खराब थी, उन्हें क्या समस्या आ रही थी। अंतिम समय तक माता के खाने-पीने की जानकारी ली। सीएम योगी ने बताया कि माता जी का अंतिम संस्कार चंडीघाट पर होगा। अंतिम यात्रा पंचूर स्थित घर से सुबह सात बजे निकलेगी।