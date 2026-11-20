डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी का 91 वर्ष की आयु में पौड़ी स्थित उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया। पौड़ी के एसएसपी सर्वेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए पुष्टि की है। सावित्री देवी का निधन करीब सुबह 11 बजे उनके पैतृक घर पंचूर में हो गया।

सावित्री देवी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके दुख जताया है। धामी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।