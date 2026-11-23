पौड़ी के श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दस दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर गढ़वाल में दस दिवसीय प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
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जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक बैकुंठ चतुर्दशी मेले एवं विकास प्रदर्शनी का सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर समारोह में चार चांद लगाए।
दस दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी को लेकर श्रीनगर में उत्साह का माहौल रहा। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेले में आयोजित कार्यक्रमों और विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मेले में स्थानीय संस्कृति, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, नगर निगम श्रीनगर की महापौर आरती भंडारी सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मेले के दौरान आगामी दस दिनों तक धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।