    बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों का SSP ने लिया जायजा, सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत रखने के दिए सख्त निर्देश

    By Kishor Pimoli Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    एसएसपी ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के सख्त निर्देश दिए। मेला क्षेत्र का दौरा कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने की बात कही गई। 

    मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का एसएसपी ने लिया जायजा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। सात दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी का आयोजन मंगलवार से होगा। मेले के आयोजन से पूर्व सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने श्रीनगर पहुंच मेले की तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार एवं जिला प्रशासन की टीम के साथ मिलकर आवास विकास मैदान श्रीनगर में स्थलीय निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान मेला स्थल में भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही प्रवेश एवं निकास द्वारों, अग्निशमन व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा कवरेज की भी समीक्षा की गई।

    एसएसपी सर्वेश पंवार ने डायल 112 रिस्पांस टीम, ट्रैफिक यूनिट और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल को विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि श्रद्धालु और पर्यटक सुरक्षित व सुचारू रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

    गौरतलब हो कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला 4 नवम्बर से 10 नवम्बर 2025 तक चलेगा। मेले में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य-गीतों का प्रदर्शन, आकर्षक धार्मिक झांकियों, पारंपरिक गढ़वाली बाजार, स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

    मेले में बड़ी संख्या में आस पास के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में मेले के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।