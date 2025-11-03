बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों का SSP ने लिया जायजा, सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत रखने के दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। सात दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी का आयोजन मंगलवार से होगा। मेले के आयोजन से पूर्व सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने श्रीनगर पहुंच मेले की तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार एवं जिला प्रशासन की टीम के साथ मिलकर आवास विकास मैदान श्रीनगर में स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मेला स्थल में भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही प्रवेश एवं निकास द्वारों, अग्निशमन व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा कवरेज की भी समीक्षा की गई।

एसएसपी सर्वेश पंवार ने डायल 112 रिस्पांस टीम, ट्रैफिक यूनिट और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल को विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि श्रद्धालु और पर्यटक सुरक्षित व सुचारू रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें।