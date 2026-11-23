जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। ऐतिहासिक एवं पौराणिक बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर सोमवार को पौराणिक कमलेश्वर महादेव मंदिर में प्रसिद्ध खड़ा दीया अनुष्ठान आयोजित किया गया।

गोधूलि बेला में मंदिर के महंत आशुतोष पुरी निसंतान दंपतियों को श्रीफल प्रदान कर अनुष्ठान का शुभारंभ कराया। इसके बाद निसंतान दंपति पूरी रात हाथों में जलता हुआ दीपक लेकर खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना करेंगे।

धार्मिक मान्यता है कि इस अनुष्ठान में श्रद्धापूर्वक शामिल होने वाले दंपतियों की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है।



खड़ा दीया अनुष्ठान में शामिल होने के लिए इस वर्ष देश के विभिन्न शहरों से 209 निसंतान दंपतियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें चंडीगढ़, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, दिल्ली और मेरठ सहित कई शहरों के दंपति शामिल हैं।

गोधूलि बेला में श्रीफल वितरण के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। मंगलवार तड़के दंपति स्नान के बाद हवन में शामिल होंगे। इसके उपरांत उन्हें श्रीफल प्रदान किया जाएगा और प्रसाद वितरण होगा। बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी पर श्रीनगर और आसपास के गांवों के श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचकर पूरे वर्ष की सुख-समृद्धि और शांति की कामना के साथ 365 बत्तियां प्रज्ज्वलित करेंगे।