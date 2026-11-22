जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आयोजित होने वाले खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए अभी तक कुल 190 निसंतान दंपति अपना पंजीकरण करा चुके हैं। अनुष्ठान के सफल आयोजन के लिए मंदिर स्तर पर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

महंत श्री 108 आशुतोष पुरी जी महाराज ने बताया कि स्थानीय के साथ देश के विभिन्न राज्यों व अमेरिका सहित अन्य देश से अभी तक कुल 190 निसंतान दंपतियों ने खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए पंजीकरण किया है। बताया कि 23 नवंबर को शाम शुभ मुहूर्त पर खड़ा दिया अनुष्ठान शुरू होगा।