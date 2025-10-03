Language
    उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में होगी 480 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, बेस अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर

    By kishor pimoli Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:32 AM (IST)

    श्रीनगर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़े के समापन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेजों में 480 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती और बेस अस्पताल श्रीनगर में तीन नए ऑपरेशन थिएटर खोलने की घोषणा की। राज्य स्थापना दिवस पर घर-घर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। शिविरों में हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला और रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया गया।

    प्रदेश के मेडिकल कालेजों में होगी 480 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती: डा. रावत

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। प्रदेश के मेडिकल कालेजों में 480 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही बेस अस्पताल श्रीनगर में जल्द ही तीन नए आपरेशन थियेटर तैयार होंगे। यह घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार पखवाड़े के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इसके साथ ही कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर भी इसी तरह के शिविर लगाए जाएंगे और घर-घर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार पखवाड़े का समापन गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया।

    राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि इस व्यापक अभियान ने स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

    मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी समेत कई जिलों में शिविर लगाए, जिनसे 3589 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला।

    इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, नगर अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, चिकित्सा अधीक्षक डा. राकेश रावत, संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डा. विमल गुंसाई, व्यापार सभा अध्यक्ष दिनेश असवाल, ऋतांशु कंडारी, यशीश रावत, नगर के पार्षद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

    रक्तदाताओं का सम्मान

    मेडिकल कालेज में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार पखवाड़े के तहत आयोजित रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान रक्तदान करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में 10 लोगों ने रक्तदान किया और 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई।