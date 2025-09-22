यू-ट्यूबर सौरभ जोशी को आया ईमेल… मैटर पढ़ते ही उड़ गए होश, शादी से पहले ‘पांच करोड़’ की आफत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। प्रसिद्ध यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से भाऊ गैंग के नाम से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रुपए न देने पर सौरभ को गोली मारने की भी धमकी मिली है। पुलिस ने यू-ट्यूबर की तहरीर पर भाऊ गैंग के सदस्यों के विरुद्ध तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सौरभ जोशी को जीमेल के माध्यम से धमकी मिली है। हल्द्वानी रामपुर रोड के ओलिविया कालोनी निवासी सौरभ जोशी मशहूर यू-ट्यूबरों में गिना जाता है। शनिवार को सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस में सुरक्षा की मांग को लेकर तहरीर दी है।

इसमें सौरभ ने लिखा है कि 15 सितंबर को उन्हें जी-मेल के माध्यम से एक धमकी भरा मेल मिला है। इसमें भाऊ गैंग के नाम से पांच करोड़ रुपये की मांग की गई है। रुपए नहीं देने पर शूट करने की धमकी दी है। इस मेल से यू-ट्यूबर समेत पूरा परिवार दहशत में है। जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। सौरभ ने पुलिस से एहतियातन कड़ी सुरक्षा की मांग की है।

कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि यू-ट्यूबर सौरभ को धमकी देने वाले भाऊ गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एल्विश के घर फायरिंग करने की जिम्मेदारी भी भाऊ गैंग ने ली थी

दिल्ली के एक बदमाश हिमांशु भाऊ की गैंग चलती है। हिमांशु भाऊ लारेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है। अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी भाऊ गैंग ने ली है।

गिरोह ने बकायदा इंटरनेट मीडिया में पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। अब यूट्यूबर सौरभ जोशी को जीमेल के माध्यम से गोली मारने की धमकी दी है।

10 महीने पहले भी सौरभ को लारेंस बिश्नोई के नाम से मिली थी धमकी