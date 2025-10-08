नैनीताल में युवकों ने नाव चालक को पीटा, पुलिस एक्ट में चालान
नैनीताल के मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर नाव चालक समीर और एक युवक के बीच मामूली टक्कर को लेकर विवाद हो गया। युवक के साथियों ने समीर के साथ मारपीट की। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों को कोतवाली ले जाकर शांत किया। मारपीट करने वाले आकाश चंद्रा के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल रिक्शा स्टेंड के समीप नाव चालक का एक युवक से विवाद हो गया। इस बीच युवक के साथी भी वहां पहुंच गए और नाव चालक की पिटाई कर दी। बीच सड़क हंगामा होता देख पुलिस दोनों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां मारपीट करने वाले युवक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक मल्लीताल निवासी समीर बुधवार की सुबह रिक्शा स्टेंड से गुजर रहा था। इस बीच एक युवक से उसका विवाद हो गया। समीर कुछ समझ पाता इस बीच युवक के समर्थन में पहुंचे लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।
पुलिसकर्मियों ने किसी तरह झगड़ा शांत कराया और दोनों को कोतवाली ले आए। पूछताछ में समीर ने बताया कि मामूली टक्कर लगने पर उसके साथ मारपीट की गई। एसएसआइ दीपक बिष्ट ने बताया कि मारपीट करने पर मल्लीताल निवासी आकाश चंद्रा के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई है।
मल्लीताल में रेस्टोरेंट में शराब पीने पर आठ नपे
जागरण संवाददाता, नैनीताल: रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की, तो गई ग्राहक जाम टकराते मिले। पुलिस ने रेस्टोरेंट स्वामी समेत आठ को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार को एसएसआइ दीपक बिष्ट मल्लीताल क्षेत्र में चेकिंग अभियान में जुटे थे। इसी बीच मल्लीताल स्थित पायल रेस्टोरेंट में बैठे युवक शराब पीते मिले। एसएसआइ ने बताया कि रेस्टोरेंट में शराब पीने पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक देवेंद्र सिंह, रोहित, अनिल, अभिषेक, गौरव, गोविंद राम, गणेश कुमार व संजय के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई है।
