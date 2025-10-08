नैनीताल में युवकों ने नाव चालक को पीटा, पुलिस एक्ट में चालान

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल रिक्शा स्टेंड के समीप नाव चालक का एक युवक से विवाद हो गया। इस बीच युवक के साथी भी वहां पहुंच गए और नाव चालक की पिटाई कर दी। बीच सड़क हंगामा होता देख पुलिस दोनों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां मारपीट करने वाले युवक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक मल्लीताल निवासी समीर बुधवार की सुबह रिक्शा स्टेंड से गुजर रहा था। इस बीच एक युवक से उसका विवाद हो गया। समीर कुछ समझ पाता इस बीच युवक के समर्थन में पहुंचे लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।