जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नवाबी रोड के जगदंबा नगर स्थित गजक भंडार के स्वामी ने एक डिब्बे में ढाई लाख रुपये संभालकर रखे हुए थे। लेकिन धोखे से स्वामी के नहीं होने पर कर्मी ने एक महिला को गजक का डिब्बा पैक कर बेच दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने महिला की तलाश की। साथ ही ढाई लाख रुपये से भरा गजक का डिब्बा मिष्ठान विक्रेता को वापस किए।

पुलिस के अनुसार गजक दुकान स्वामी खीम चंद्र जोशी ने कहा कि वह दोपहर के समय भोजन के लिए अपने घर चले गए। इसी दौरान एक महिला गजक का आर्डर देने के लिए दुकान पर आई, जिस पर दुकान में आर्डर लेने वाले कर्मचारी ने गलती से गजक के आर्डर में ही रुपये से भरे हुए डब्बे को भी महिला को दे दिया। जब दुकान के मालिक घर से वापस दुकान लौटे तो उन्होंने पाया कि रुपये से भरा वह डब्बा गायब है, जिस पर उन्होंने आसपास की दुकान में लगे सीसीटीवी में महिला की गाड़ी के बारे में जानकारी ली और पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचे।