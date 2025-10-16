जंगल के अंदर खड़ी थी अर्टिगा कार, लिखा था भारत सरकार; अंदर का हाल देख फटी रह गई आंखें

संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज की टीम ने बेशकीमती सागौन की अवैध लकड़ी से भरी अर्टिगा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबकि एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कार में भारत सरकार रेलवे विभाग का बोर्ड लगा था। टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से टांडा रेंज के साहपठानी गुर्जर खत्ते क्षेत्र में लकड़ी तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर डिप्टी रेंजर विरेंद्र परिहार के नेतृत्व में टीम गठित कर गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई थी।

बुधवार को शाम लगभग पांच बजे टीम को टांडा जंगल के अंदर एक सफेद रंग की अर्टिगा कार दिखाई दी। शक होने पर टीम ने इलाके की घेराबंदी की और कुछ देर बाद कार को रुकवाकर तलाशी ली। कार से सागौन की दो गिल्टें बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 50 हजार रुपये आंकी गई है।

टीम ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश सिंह निवासी साहपठानी गुर्जर खत्ता, हाल निवासी जवाहर नगर वार्ड नंबर तीन लालकुआं बताया। आरोपित ने स्वीकार किया कि इस कार्य में उसके कुछ और साथी भी शामिल हैं।