Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैवान पति: पत्‍नी के कपड़े फाड़ बच्‍चों संग घर से निकाला, पड़ाेसियों ने बचाई जान

    By naresh kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:11 PM (IST)

    नैनीताल में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। हरिद्वार में एक विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों ने पति सास और ननद पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला। प्रतीकात्‍मक

    जासं, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिला ने बेवजह पति पर मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने के आरोप लगाए है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    समीपवर्ती गांव निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि बीते दो दिनों से पति शराब पीकर उसके साथ झगड़ा कर रहा था। 25 सितंबर को पति ने उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे बच्चों को पीट व कपड़े फाड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाहर आकर पति पड़ोसियों को भी गालीगलौज करने लगे। जब उसने पति के बड़े भाई से मदद मांगी तो वह भी उसे ही गालीगलौज करने लगे। पड़ाेसियों ने बीचबचाव कर किसी तरह उसकी जान बचाई।

    एसएसआई दीपक बिष्ट ने बताया कि महिला की तहरीर पर जग्यूड़ा खुर्पाताल निवासी कृष्ण सिंह कनवाल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 352, 85 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    पति, सास व ननद पर मुकदमा पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

    हरिद्वार: पथरी क्षेत्र में एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पति, सास व ननद को नामजद करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, गुरनाम सिंह निवासी नसीरपुर कलां, पथरी ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन गुरप्रीत की शादी वर्ष 2022 में अपने गांव के ही जसविंदर सिंह से हुई थी।

    आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही जसविंदर और उसके परिवार वाले दहेज के लएि प्रताड़ित करने लगे थे। बीते 19 सितंबर को उनकी बहन ने कॉल कर बताया कि ससुराल वाले दहेज को लेकर मारपीट कर रहे हैं। दोपहर के समय जसविंदर की बहन संगीता की कॉल आई और बताया कि गुरप्रीत ने जहर खा लिया है।

    सूचना पर वह अस्पताल पहुंचे तो गुरप्रीत को कनखल के रामकृष्ण मिशन अस्पताल भेज दिया गया था। जहां गुरप्रीत को मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगाया कि जसविंदर, उसकी मां ऊषा देवी व बहन संगीता ने दहेज उत्पीड़न में गुरप्रीत की जान ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई।

    पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।