नैनीताल जिला पंचायत चुनाव अपहरण: हाई कोर्ट ने कहा- 'बवाल के दौरान क्या कर रहे थे यशपाल, भुवन, सुमित व लाखन? जांच हो'

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान से पहले बवाल व पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के साथ ही फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया घटना के बाद पुलिस ने आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए हैं। जिनकी जांच अलग अलग चल रही है। इस वजह से जांच में विलंब हो रहा है, सरकार की ओर से इसलिए सभी मुकदमों की एक साथ जांच कराने के आदेश पारित करने का आग्रह किया, साथ ही सरकार की तरफ सवाल उठाया गया कि नैनीताल की माल रोड में घटना के समय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व विधायक संजीव आर्य, विधायक सुमित हृदयेश तथा पूर्व ब्लाक प्रमुख लाखन सिंह मौजूद थे, वह वहां पर क्या कर रहे थे, इसकी जांच कराई जाए।