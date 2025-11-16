जागरण संवादाता, नैनीताल। इस वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ रही। 15 हजार से अधिक सैलानियों ने सरोवर नगरी की सैर की। इस बीच होटलों के अधिकांश कमरे पैक रहे तो यातायात व्यवस्था भी चरमराई नजर आई।

सैलानियों के बड़ी संख्या में पहुंचने से नगर की रौनक में निखार नजर आया। दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण के कारण सैलानियों का बड़ी संख्या पहुंचना वजह रही। शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो रविवार दोपहर तक जारी रहा। रविवार को एक दिवसीय भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की संख्या अधिक रही, जो शाम को अपने गंतव्य को लौट गए। इस बीच नगर के मुख्य स्थलों में स्थित होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए। इस दौरान पर्यटन स्थलों में खूब रौनक रही । चिड़ियाघर, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व सरितातल समेत अन्य पर्यटन स्थलों में रौनक रही।

शाम के समय हनुमानगढ़ी भी काफी संख्या सैलानी पहुंचे और सूर्यास्त का आनंद उठाया। अधिक वाहनों के पहुंचने से मालरोड में मचान के समीप यातायात रेंगता हुआ नजर आया तो मस्जिद चौराहा, तल्लीताल डांठ, हल्द्वानी रोड, चिड़ियाघर रोड व भवाली मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि सैलानियों को पार्किंग का स्थान नहीं मिलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।