Weather Update: मानसून के बाद भी नहीं मिलेगा बारिश से छुटकारा, जारी रहेगा बौछारों के दौर
नैनीताल में बारिश से जल्दी राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न वायु दाब के कारण अगले एक सप्ताह तक वर्षा जारी रहेगी। लौटता हुआ मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी सक्रिय रहेगा जिससे हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी-पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
जागरण संवादाता, नैनीताल। बारिश से छुटकारा मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। मंगलवार की सुबह बारिश के साथ बीती तो बुधवार व गुरुवार को भी वर्षा जारी रहने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न वायु दाब अगले एक सप्ताह तक प्रभावी रहने वाला है।
नगर में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई थी, जो पूर्वान्ह 11 बजे तक जारी रही। कभी हल्की तो मध्यम बारिश ने लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशान किया। करीब 11 बजे वर्षा थमी तो घने बादल पूरे दिन असमान में छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अब लौटता हुआ मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह में पानी बरसाने वाला है।
पोस्ट मानसून का असर
मगर इन दिनों हो रही बारिश पोस्ट मानसून का असर है, जो आने वाले दिनों में भी सक्रिय रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी व गुजरात के समीप एक और निम्न वायु दाब बना हुआ है। जिसका असर पांच अक्टूबर तक नैनीताल समेत राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा।
हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जबकि हिमालय की ऊंची चोटियों में हिमपात होगा। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 26 व 18 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश पांच मिमी हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।