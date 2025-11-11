Language
    Weather Update: नैनीताल में मौसम का बदला मिजाज, देखें आज का लेटेस्ट अपडेट

    By Kishore Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:25 AM (IST)

    नैनीताल में मौसम सर्द होने लगा है, शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है जिससे बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। पर्यटकों की संख्या में भी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और 18 नवंबर से और अधिक गिरावट की संभावना है। वातावरण में नमी के कारण इस बार अधिक ठंड पड़ने की संभावना है।

    नैनीताल झील।

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी का मौसम सर्द होने लगा है। सांझ ढलने के बाद गलन वाली ठंड महसूस होने लगी है। जिस कारण बाजारों में जल्द सूनसानी छा गई। इधर पर्यटकों की आमद में कमी आ गई है।
    सोमवार पूरे दिन धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ था लेकिन दिन ढलते ही ठंड पड़नी शुरू हो गई। लोगों को हीटर व आग का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

    रात का तापमान गिरा, अभी और आएगा बदलाव

     

    देहरादून मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ रोहित थपलियाल के अनुसार रात के तापमान गिरावट शुरू हो गई है। जिसके चलते तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 18 नवंबर से तापमान में अधिक गिरावट आने की संभावना है। इस बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम की ठंड के अधिक इजाफा होगा।

     

    मैदानी भागों में छाएगा कोहरा

     

    मैदानी भागों में कोहरा छाना शुरू हो जाएगा। इस बार वातावरण में अधिक नमी होने के कारण ठंड में अधिक वृद्धि होने की संभावना रहेगी। फिलहाल वर्षा या हिमपात की संभावना नहीं है। जीआसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रहा।