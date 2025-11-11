Weather Update: नैनीताल में मौसम का बदला मिजाज, देखें आज का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी का मौसम सर्द होने लगा है। सांझ ढलने के बाद गलन वाली ठंड महसूस होने लगी है। जिस कारण बाजारों में जल्द सूनसानी छा गई। इधर पर्यटकों की आमद में कमी आ गई है।

सोमवार पूरे दिन धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ था लेकिन दिन ढलते ही ठंड पड़नी शुरू हो गई। लोगों को हीटर व आग का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

रात का तापमान गिरा, अभी और आएगा बदलाव देहरादून मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ रोहित थपलियाल के अनुसार रात के तापमान गिरावट शुरू हो गई है। जिसके चलते तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 18 नवंबर से तापमान में अधिक गिरावट आने की संभावना है। इस बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम की ठंड के अधिक इजाफा होगा।