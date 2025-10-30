बेटियां सुबह जल्दी नहीं उठीं तो मां ने कमरे में बैंड बजाकर जगाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। देर रात तक वीडियो व रील देखने की आदत से सुबह जल्दी जगना मुश्किल होने लगा है। ऐसे में माता-पिता बच्चों को जगाने के लिए तरह-तरह की तरीके अपनाने लगे हैं। नैनीताल जिले की हल्दूचौड़ में एक मां ने भी त्योहार के दिन बच्चों को जगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मां बैंड वालों को लेकर ही बेटियों के कमरे में ही चली गई। इसका वीडियो भी बना लिया। बैंड की धुन में बेटियों को जगाने का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्दूचौड़ निवासी मीना अंडोला अपना व्लाग मीनू अंडोला नाम से संचालित करती है। दीपावली के दिन उनके घर के पास बैंड वाले पहुंच गए।उनके पति शुभम अंडोला पूजा कर रहे थे। मीनू को लगा कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी तक जगे नहीं है।

मीनू ने बताया कि बैंड वालों के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। लगा कि यह बच्ची सुबह ही उठकर घूम रही है, लेकिन हमारे बच्चे अभी जगे नहीं हैं। इसलिए बच्चों को जगाने के लिए वह बैंड वालों को लेकर उनके कमरे में चली गई।

बैंड की धुन सुनने पर बच्चों ने प्रतिक्रया नहीं दी लेकिन इसके तुरंत बाद उठ गए।इसके बाद रूटीन की तरह ही वीडियो अपलोड कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह वीडियो इतना प्रसारित हो जाएगा। इस वीडियो को फेसबुक में 14 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब में भी हजारों व्यूज हैं। इस वीडियो पर यूजर्स की अजब-गजब प्रतिकियाएं मिल रही हैं। एक यूजर अंकित ने लिखा है, जो लोग सुबह देर तक सोते हैं वो आलसी नहीं होते, हो सकता है कि उनके सपने बड़े हों और बड़े सपने देखने के लिए टाइम लगता है।