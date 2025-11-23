घरों के बाहर भी सुरक्षित नहीं वाहन, बाइक पर आए चोर; चुरा ले गए बाहर खड़ी पिकअप
आजकल गाड़ियां घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। बाइक सवार चोरों ने दिनदहाड़े एक घर के बाहर खड़ी पिकअप वैन चुरा ली। इस घटना से पता चलता है कि चोर कितने बेखौफ हो गए हैं और लोगों को अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए और सतर्क रहने की जरूरत है।
जागरण संवाददाता, रामनगर। अब घरों के बाहर खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं है। चारों ने घर के बाहर खड़ी एक पिकअप को चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरे में चोर वाहन को काशीपुर की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। काफी तलाश के बाद भी पुलिस वाहन का पता नहीं लगा पाई है।
रामनगर के चिल्किया गांव निवासी रफत अली ने शनिवार रात अपने पिकअप वाहन को घर के बाहर लाक करके खड़ा किया। सुबह जब वह उठे तो वाहन गायब था। इससे वह दंग रह गए। उन्होंने आसपास कई जगह वाहन की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। वाहन मालिक की ओर से पुलिस को चोरी की तहरीर भी दी गई।
पुलिस ने घर के बाहर व आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की तो उसमें दो युवक बाइक से आते दिख रहे हैं। एक युवक बाइक से उतरकर पिकअप का दरवाजा खोलकर वाहन को रात दो बजे ले जाता हुआ दिख रहा है। वाहन के आगे बाइक सवार भी चलता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी में रामनगर की सीमा पर वाहन व बाइक सवार काशीपुर की ओर जाता हुआ दिख रहा है।
कोतवाली के एसएसआई मो. युनूस ने बताया कि वाहन चोरी होने की तहरीर मिली है। सीसीटीवी में वाहन काशीपुर की ओर जाता दिख रहा है। पुलिस टीम काशीपुर व अन्य संभावित जगह भेजी गई है। जांच चल रही है।
