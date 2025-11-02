किश्त चुकाने के लिए तस्करी करने लगा वाहन मालिक, कैंटर में 2.25 लाख का गांजा ले जाते पुलिस ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, रामनगर। कालाढूंगी के कैंटर मालिक को पुलिस ने 2.25 लाख रुपये कीमत के गांजा के साथ पकड़ लिया। वाहन मालिक ने चालक के लालच में आकर गांजा की तस्करी शुरू कर दी थी। पुलिस आरोपित वाहन चालक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। कोतवाल सुशील कुमार को सूचना मिली कि कैंटर में गांजा की तस्करी हो रही है। जिस पर पीरूमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने टीम के साथ पीरूमदारा से आगे मालधन रोड पर चेकिंग के दौरान कैंटर वाहन संख्या यूके 94 सीए 8489 को रोक लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चेकिंग में वाहन के भीतर तीन कट्टों में 44 किलो गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत पुलिस ने 2.25 लाख रुपये आंकी है। कैंटर को वाहन मालिक जिला नैनीताल के कालाढूंगी निवासी किशन चंद्र जोशी पुत्र केशव दत्त जोशी चला रहा था। पुलिस ने वाहन मालिक किशन चंद्र को गिरफ्तार कर बरामद गांजा को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है।