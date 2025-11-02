किश्त चुकाने के लिए तस्करी करने लगा वाहन मालिक, कैंटर में 2.25 लाख का गांजा ले जाते पुलिस ने पकड़ा
कैंटर मालिक को 2.25 लाख रुपये का गांजा सहित पुलिस ने पकड़ा। चालक के लालच में आकर मालिक ने तस्करी शुरू की। कोतवाल सुशील कुमार की सूचना पर पीरूमदारा चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने मालधन रोड पर चेकिंग में कैंटर (UK 94 CA 8489) रोका। चालक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी।
जागरण संवाददाता, रामनगर। कालाढूंगी के कैंटर मालिक को पुलिस ने 2.25 लाख रुपये कीमत के गांजा के साथ पकड़ लिया। वाहन मालिक ने चालक के लालच में आकर गांजा की तस्करी शुरू कर दी थी। पुलिस आरोपित वाहन चालक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। कोतवाल सुशील कुमार को सूचना मिली कि कैंटर में गांजा की तस्करी हो रही है। जिस पर पीरूमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने टीम के साथ पीरूमदारा से आगे मालधन रोड पर चेकिंग के दौरान कैंटर वाहन संख्या यूके 94 सीए 8489 को रोक लिया।
चेकिंग में वाहन के भीतर तीन कट्टों में 44 किलो गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत पुलिस ने 2.25 लाख रुपये आंकी है। कैंटर को वाहन मालिक जिला नैनीताल के कालाढूंगी निवासी किशन चंद्र जोशी पुत्र केशव दत्त जोशी चला रहा था। पुलिस ने वाहन मालिक किशन चंद्र को गिरफ्तार कर बरामद गांजा को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है।
चौकी इंचार्ज धानिक ने बताया कि आरोपित वाहन मालिक ने गांजा किसे देना था, कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपित गांजा मुरादाबाद ले जा रहा था। वह गढ़वाल के किसी क्षेत्र से गांजा ला रहा था।आरोपित के मुताबिक चालक ने ही उसे गांजा लाकर दिया था। वाहन की किश्त चुकाने के लिए उसने अपने चालक के कहने पर गांजा तस्करी की। चालक को भी आरोपित बनाया जा रहा है।
