Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आने वाले दो दिन बारिश का अलर्ट, अब बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । प्रदेश में मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। चार और पांच नवंबर को विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है।

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वर्षा होने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के करवट बदलने का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है और तापमान लुढ़कने के साथ ठंड में वृद्धि हो सकती है।