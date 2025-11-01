Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आने वाले दो दिन बारिश का अलर्ट, अब बढ़ेगी ठंड
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। खासकर 4 और 5 नवंबर को पर्वतीय क्षेत्रों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । प्रदेश में मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। चार और पांच नवंबर को विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है।
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वर्षा होने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के करवट बदलने का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है और तापमान लुढ़कने के साथ ठंड में वृद्धि हो सकती है।
इधर, शनिवार की बात करें तो हल्द्वानी सहित कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।
