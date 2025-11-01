Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आने वाले दो दिन बारिश का अलर्ट, अब बढ़ेगी ठंड

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। खासकर 4 और 5 नवंबर को पर्वतीय क्षेत्रों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । प्रदेश में मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। चार और पांच नवंबर को विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है।

    उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वर्षा होने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के करवट बदलने का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है और तापमान लुढ़कने के साथ ठंड में वृद्धि हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर, शनिवार की बात करें तो हल्द्वानी सहित कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।