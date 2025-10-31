Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, ठंडी हवाओं से गर्मी गायब

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तराई-भाबर क्षेत्र में पवन सर्द होने लगी है। हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में पारा लुढ़कने से रात के बाद अब दिन में भी ठंड का अहसास हो रहा है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही रहा। पूरे दिन बादलों के साथ ही हल्की धुंध भी छाई रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को दिन के तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। पारे में गिरावट होने से गर्मी से राहत मिली है।