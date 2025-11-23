Language
    Uttarakhand Tourism: नैनीताल में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, होटल और पार्किंग फुल

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    सप्ताहांत में नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहा। होटलों के कमरे भरे रहे और पर्यटन स्थलों पर रौनक रही। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले तीन दिनों में ढाई हजार से अधिक वाहन शहर में आए और 15 हजार से अधिक पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पर्यटकों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ा।

    वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार रही सरोवर नगरी। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ रही। नगर के होटलों के अधिकांश कमरे पैक रहे। नगर के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आए।

    वीकेंड पर शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो रविवार को भी जारी रहा। इस बीच नगर के मुख्य स्थलों में स्थित होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए। पिछले तीन दिन में नगर में ढाई हजार से अधिक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया है और 15 हजार से अधिक सैलानियों के पहुंचने का अनुमान है।

    चिड़ियाघर, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल व सरितातल समेत अन्य पर्यटन स्थलों में रौनक रही। शाम के समय हनुमानगढ़ी भी काफी संख्या सैलानी पहुंचे । इस बीच मालरोड में मचान के समीप यातायात रेंगता हुआ नजर आया तो मस्जिद चौराहा, तल्लीताल डांठ, हल्द्वानी रोड, चिड़ियाघर रोड व भवाली मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि सैलानियों को पार्किंग का स्थान नहीं मिलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के महासचिव वेद साह के अनुसार दिल्ली एनसीआर में छाए वायु प्रदूषण के कारण नगर में सैलानियों की आमद में निरंतर वृद्धि जारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी सैलानियों की आमद जारी रहेगी।