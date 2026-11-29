जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षकों को विद्यालयी कार्य से मुक्त करने को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा।

पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ जनगणना का कार्य करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे जहां शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, वहीं जनगणना की शुद्धता पर भी असर पड़ सकता है।

जनगणना की शुद्धता पर पड़ सकता है असर

शनिवार को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मुलाकात की, जहां आयुक्त ने शिक्षकों की समस्या को समझते हुए जल्द कार्यमुक्ति के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

शिक्षकों ने कहा कि एक दिसंबर से शुरू हो रहे जनगणना के द्वितीय चरण में प्रगणकों को घर-घर जाकर 40 प्रश्नों की जानकारी पीई एप पर दर्ज करनी है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें पूरी सावधानी और समय देना जरूरी है। ऐसे में शिक्षकों से विद्यालय में पढ़ाने के साथ जनगणना की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है।