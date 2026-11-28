शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी? कौन से संसदीय क्षेत्र टूटेंगे और किन ब्लॉकों को जोड़कर नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे?

महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण का नया स्वरूप क्या होगा?



कैबिनेट में मंजूर प्रस्ताव यदि संसद से इसी स्वरूप में पारित होता है तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।

ऐसा हुआ तो ओडिशा का मौजूदा राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। इसका असर राज्य के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। कई नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे तो वर्तमान सांसदों और विधायकों के सामने भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नई चुनौती खड़ी होगी।



फिलहाल ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। प्रस्ताव के अनुरूप 50 प्रतिशत वृद्धि होने पर लोकसभा की सीटें बढ़कर 31 हो सकती हैं।

वहीं, विधानसभा की सीटों का गणित अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, विधानसभा सीटों में 60 से 80 तक की वृद्धि संभव है। 2011 की जनगणना बनेगी आधार परिसीमन की प्रक्रिया में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाए जाने की संभावना है। परिसीमन आयोग के गठन के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। किस जिले में कितनी सीटें बढ़ेंगी और किन क्षेत्रों को मिलाकर नया विधानसभा क्षेत्र बनेगा, इसका फैसला आयोग करेगा। इसलिए अभी किसी सीट के टूटने, जुड़ने या आरक्षित होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। महिलाओं के खाते में जा सकती हैं 80 सीटें महिला आरक्षण लागू होने पर ओडिशा में लोकसभा की करीब 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इसी तरह विधानसभा की लगभग 70 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संभावना जताई जा रही है।