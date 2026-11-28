जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के सूर्यवंशी गजपति साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी के पार दक्षिण भारत तक था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के मुन्नूर गांव में मिले 15वीं शताब्दी के दो शिलालेखों से सामने आया है।

ये शिलालेख अढ़ाबलेश्वर शिव मंदिर और पेरुमल पुरुषोत्तम विष्णु मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। इनमें वर्ष 1464 में मंदिरों की मरम्मत कराने और विशेष भोग की व्यवस्था करने का उल्लेख है।

इस खोज से गजपति साम्राज्य के दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय विस्तार पर नई रोशनी पड़ी है।



दक्षिण भारत में कलिंग के इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों की खोज कर रहे ‘रीडिस्कवर लॉस्ट हेरिटेज ट्रस्ट’ के सदस्यों ने इन शिलालेखों का पता लगाया है।

ट्रस्ट के सुमन प्रकाश स्वाईं, बी. शिवप्रसाद और दीपक कुमार नायक ने यह महत्वपूर्ण खोज की। इतिहास एवं विरासत शोधकर्ता दीपक कुमार नायक के अनुसार, वर्ष 1919 में प्रकाशित ‘एनुअल रिपोर्ट ऑन साउथ इंडियन एपिग्राफी’ में मुन्नूर के इन अभिलेखों का उल्लेख मिला था।

इसके बाद उनकी टीम ने तमिलनाडु में कलिंग से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों का दस्तावेजीकरण करते समय इन्हें खोजा।



शिलालेखों की तस्वीरें तमिल लिपि विशेषज्ञ धनशेखर प्रभाकरण को भेजी गईं। उनके अध्ययन में सामने आया कि ये अभिलेख गजपति कपिलेंद्रदेव के पौत्र और हम्बीरदेव के पुत्र दक्षिण कपिलेश्वर महापात्र की ओर से जारी किए गए थे।

पिता के कल्याण के लिए शुरू कराया था विशेष भोग अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 1464 में दक्षिण कपिलेश्वर महापात्र ने दोनों मंदिरों की मरम्मत कराने के साथ ‘हम्बीरभोग’ नाम से विशेष भोग की व्यवस्था की थी। माना जाता है कि यह भोग उनके पिता हम्बीरदेव के कल्याण के लिए शुरू कराया गया था।



शिलालेखों में कोंडापल्ली, अडांकी, विनुकोंडा, पड़ैविडु, त्रिचनापल्ली, चंद्रगिरि और तिरुवारुर जैसे क्षेत्रों पर दक्षिण कपिलेश्वर महापात्र के शासन का भी उल्लेख है।