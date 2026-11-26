जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में गर्भवती और प्रसूता महिला पुलिसकर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान विशेष सहूलियत मिलेगी। पुलिस विभाग गर्भावस्था से पहले और बाद में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाएगा।

इसके लिए आवेदन करते ही उन्हें अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को रात में गश्त और थानों में डीसीओ जैसी कठिन ड्यूटी भी नहीं करनी होगी। वे अपनी सुविधा के अनुसार ड्यूटी में बदलाव भी करा सकेंगी।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनयतोष मिश्रा ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों को काम के दबाव से राहत देने के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को अपनी देखभाल, खानपान और आराम के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।