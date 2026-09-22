छात्र संघ चुनाव में 50% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, चुनाव अधिसूचना के बाद लागू करने को बताया गलत

कोटाबाग महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी से अंजलि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी

राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में छात्रसंघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की बैठक मंगलवार को कोटाबाग एबीवीपी कार्यालय में आयोजित की गई। नगर मंत्री कंचन सनवाल ने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।

इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए अंजलि बिष्ट, उपाध्यक्ष पद के लिए मानिषा बोहरा, सचिव पद के लिए चम्पा भट्ट, उपसचिव पद के लिए भूमिका रावत, कोषाध्यक्ष पद के लिए कनिका त्रिपाठी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए प्रियंका पांडे को प्रत्याशी घोषित किया गया।