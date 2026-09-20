नैनीताल में Boating के लिए पूछना पड़ा महंगा, पर्यटकों ने नाविकों को पीटा... छह पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नैनीताल । शहर की मालरोड क्षेत्र स्थित बोट स्टैंड पर खड़े नौका चालकों ने राह चलते पर्यटकों से नौकायन के लिए पूछा तो पर्यटक गालीगलौज पर उतर आए। विरोध पर पर्यटकों ने नाविकों को पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची तल्लीताल पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले गई।

शनिवार को सुबह से ही शहर में पर्यटकों का आना शुरू हो गया था, जो शाम तक जारी रहा। डीएसए मैदान में पार्किंग न होने से वाहनों का दबाव मेट्रोपोल व सूखाताल पार्किंग पर बढ़ गया। जिसके दोपहर बाद फुल होने के कारण पार्किंग के लिए पर्यटक वाहन चक्कर काटते रहे।