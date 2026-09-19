अब देहरादून में ही मिलेगी नैनीताल जैसी फीलिंग, तालाब के बीच आइलैंड पर पहुंचाएगी पैडल बोट

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में शाम बिताने या परिवार के साथ सैर करने के लिए अब हर बार मसूरी या शहर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी।

मियांवाला में शहर को अपना नया ‘सैरगाह’ मिल गया है। जिस जोहड़ के आसपास कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां नजर आती थीं, वहां अब तालाब की लहरों के बीच न केवल पैडल बोटिंग होगी बल्कि आइलैंड तक सैर और हरियाली के बीच बैठकर शाम गुजारी जा सकेगी। करीब 8.64 करोड़ रुपये में विकसित जल सृष्टि पार्क का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोकार्पण किया।



इस पार्क की सबसे खास बात इसकी झील और बोटिंग है। तालाब के बीच खूबसूरत आइलैंड बनाया गया है और वहां तक पहुंचने के लिए पेडल बोटिंग की सुविधा है। यानी बच्चों के लिए रोमांच, परिवारों के लिए साथ समय बिताने का मौका और बुजुर्गों के लिए पानी व हरियाली के बीच सुकून, सब एक ही जगह।

दून में पहली बार शहर के भीतर ‘झील वाली शाम’ दून की भागती जिंदगी में परिवार के साथ कुछ घंटे सुकून से बिताने के विकल्प सीमित रहे हैं। ऐसे में जल सृष्टि पार्क का तालाब और उसके बीच बना आइलैंड इसे सामान्य पार्क से अलग बनाता है। शाम को बोटिंग, पानी के किनारे बैठना और हरियाली के बीच टहलना इसे शहरवासियों के लिए नया आकर्षण बना सकता है।

सुबह की सैर के लिए जागिंग ट्रैक है तो योग के लिए अलग डेक भी है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, बैठने के लिए बेंच और गजीबो तथा जलपान गृह जैसी सुविधाएं भी हैं। यानी पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ही परिसर में सैर, सेहत, मनोरंजन और प्रकृति का अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है।